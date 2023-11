UEFA proíbe Benfica de ter adeptos no jogo com o Salzburgo

Adeptos de Benfica e Real Sociedad em confrontos antes do jogo: há pelo menos três detidos Adeptos de Benfica e Real Sociedad em confrontos antes do jogo: há pelo menos três detidos

O Benfica revelou esta quarta-feira que foi informado pela UEFA que não poderá ter adeptos no jogo da Liga dos Campeões com o Salzburgo, na Áustria.Em causa estão os incidentes verificados no último jogo diante da Real Sociedad, em San Sebastián. "O assunto será agora analisado internamente, pelo que não será feito mais nenhum comentário público", escrevem os encarnados, no comunicado.O jogo, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, realiza-se a 12 de dezembro, às 20 horas portuguesas.