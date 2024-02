«Um projeto de Grimaldo»: espanhóis destacam início "muito positivo" de Carreras no Benfica

O 'AS' analisa, este domingo, o início do percurso de Álvaro Carreras no Benfica, frisando que o espanhol está a ser moldado como um "projeto de Grimaldo", lateral que saiu das águias no início da presente temporada para rumar à Alemanha, ao Bayer Leverkusen.

A mesma fonte começa por destacar precisamente a "grande marca" que Grimaldo deixou no Benfica e refere que Carreras, de apenas 20 anos, passou com distinção o "primeiro grande exame" que teve nos encarnados, depois de ter sido titular na vitória diante do Vizela, por 2-1, nos quartos-de-final da Taça de Portugal.

"O seu perfil de lateral ofensivo encaixa perfeitamente com o tipo de jogo do Benfica", pode ler-se naquela publicação, que lembra que os números de Carreras nas categorias jovens são "assombrosos".

"Carreras ainda tem um longo caminho pela frente, mas o primeiro passo foi muito positivo", termina o diário espanhol.

Álvaro Carreras, refira-se, chegou ao Benfica em janeiro e soma 100 minutos pelas águias. Grimaldo, por outro lado, continua a destacar-se ao serviço do Bayer Leverkusen, com impressionantes 10 golos e 11 assistências em 30 jogos. Este último, de resto, voltou a estar em evidência ontem, apontando um dos golos da vitória por 3-0 diante do Bayern Munique.