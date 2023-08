Vale e Azevedo afastou Jorge Andrade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo central Jorge Andrade esteve quase a mudar-se do E. Amadora para o Benfica, mas o negócio ruiu devido ao então presidente Vale e Azevedo."Em vez de falar do meu contrato, mostrar-me o estádio ou falar de futebol, passou o tempo a falar de barcos e de iates, e eu não estava a perceber nada. O meu contrato era só mais um e deu aquilo como garantido", contou no ‘Final Cut’, podcast da ‘Sports Tailors’, acrescentando: "Em termos de treino e capacidade de passar a informação, Jesus é o melhor treinador que tive. De longe!"