Vasco da Gama perde a cabeça: João Victor é a segunda contratação mais cara do clube brasileiro

A contratação de João Victor ao Benfica entrou para o segundo lugar das mais caras de sempre do Vasco da Gama. De acordo com o 'Globo Esporte', o defesa dos encarnados é apenas superado pelo antigo avançado Edmundo, que ficou conhecido como 'Animal' e por quem o clube do Rio de Janeiro pagou perto de 15 milhões de euros, em 1999, para o tirar da Fiorentina.Um ano e meio após ter sido contratado ao Corinthians, o defesa ruma ao Vasco da Gama a troco de 6 milhões de euros (mais 2 milhões por objetivos), entrando diretamente para o segundo lugar, superando Orellano (Vélez Sarsfield) e Lucas Piton (Corinthians), que custaram 3 M€.Os encarnados desembolsaram perto de 9,5 milhões de euros para contratar. Deixa o Benfica com 5 jogos realizados. Melhor foi a passagem pelo Nantes, por empréstimo na segunda parte da época passada, onde somou 16 presenças. Detida maioritariamente pelo grupo americano 777 Partners, a SAF do Vasco da Gama avançou em força para a contratação do defesa, de 25 anos."Considero o alto investimento em João Victor como um recado direto ao mercado de que o Vasco vem com força em 2024. Sinaliza uma visibilidade atraente para outros bons valores abraçarem esse projeto", explica o jornalista Marcus Jacobson, que acompanha o Gigante da Colina.Curioso é que Alexandre Mattos, novo dirigente do Vasco, que participou nesta operação, foi o mesmo que negociou com o Benfica o guarda-redes Bento então pelo pelo Ath. Paranaense. "Chegou motivado pela grandiosidade do clube e prometeu um plantel mais competitivo. Por aqui, João Victor é tratado como um jogador promissor, embora não tenha conseguido seu espaço no Benfica. Creio que tirar um jovem atleta de uma das maiores equipas de Portugal é mais do que uma resposta", finaliza Jacobson.