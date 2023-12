Vélez sonha com regresso de Otamendi: «Foi meu companheiro toda a vida...»

Ricardo Álvarez foi apresentado esta quinta-feira como novo diretor desportivo do Vélez Sarsfield, da Argentina, e assumiu, em conferência de imprensa, que "seria um sonho" voltar a ver Otamendi com a camisola do clube."Otamendi foi meu companheiro toda a vida nas divisões inferiores, crescemos juntos e temos uma ótima relação. Seria um sonho voltar a vê-lo a jogar pelo clube. Mas aí também entram as decisões pessoais, que são coisas nas quais não nos podemos meter", referiu, citado pela 'Claro Sports'.Refira-se que Otamendi, agora no Benfica, fez toda a formação no Vélez antes de rumar ao FC Porto em agosto de 2010, por 4 milhões de euros.