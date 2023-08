Vermelho direto no Bessa vale 1 jogo de suspensão a Musa

Petar Musa foi suspenso por um jogo pelo cartão vermelho direto que viu no Boavista-Benfica (3-2), referente à 1.ª jornada da Liga Betclic. O avançado croata vai, assim, falhar a receção ao Estrela da Amadora, agendada para amanhã (20h30)."Entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade fisica do mesmo", pode ler-se no relatório do árbitro António Nobre, que descreveu assim a entrada do atacante sobre Abascal.