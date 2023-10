Vertonghen: «Eric Dier queria que eu fosse para o Sporting mas disse-lhe logo que isso não ia acontecer»

No verão de 2020, Vertonghen deparou-se com algo inédito na carreira: o desemprego. Durante algumas semanas esteve sem clube, até que recebeu uma chamada do empresário a avisá-lo de que o Benfica tinha mostrado interessado. O central tratou de estudar o clube e aconselhar-se com o ex-leão Eric Dier, amigo com quem jogou no Tottenham e que gostava de o ter desviado para o... Sporting."Quando soube do Benfica, pensei: tudo bem, é um grande clube, com história. Depois liguei ao Eric Dier. Perguntei-lhe sobre o campeonato português, o estilo de vida e deu-me uma opinião muito positiva, mas queria que eu fosse para o Sporting. Disse-lhe logo que isso não ia acontecer", revelou, acrescentando: "Tive uma reunião via ‘Zoom’ com o Tiago Pinto e em cinco minutos estava convencido."