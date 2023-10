Vertonghen jogou 1 minuto pelo Benfica na última época: «Nunca recebi a medalha de campeão»

Jan Vertonghen fez duas épocas completas com a camisola do Benfica e, no início da terceira, acaba por perceber que o melhor seria rumar a outras paragens, para jogar com regularidade. Contudo, ainda antes de deixar as águias, foi lançado por Roger Schmidt, na reta final da partida com o Casa Pia, disputada em Leiria, para render Grimaldo. Agora, em entrevista, depois de lamentar não ter qualquer título pelas águias, recorda esse momento, em que foi lançado aos 89'."Nunca recebi a medalha de campeão", afirmou, entre sorrisos, na entrevista ao podcast 'Final Cut', onde abordou a passagem pelos encarnados, que começou com uma chamada enquanto estava num barco, nos canais de Amesterdão."O meu contrato terminou e eu fiquei sem contrato algumas semanas. Nunca tinha estado numa situação dessas. Não tinha emprego. Estava de férias, mas não tinha clube. Conversei com vários clubes, mas todos me diziam 'dou-te só um ano', mas não sabemos o que vai acontecer, com a Covid e 'blá, blá, blá'. Lembro-me que estava num barco, nos canais de Amesterdão, quando recebo uma chamada do meu empresário. 'O Benfica quer falar contigo'. Eu pensei 'tudo bem'. É um grande clube, com grande história. Pesquisei na Internet, vi em que posição tinham terminado na época anterior. Fiz uma pesquisa mais aprofundada, obviamente conhecia", anotou o jogador do Anderlecht, que, depois de uma primeira conversa com Tiago Pinto, acabou por interromper as férias no Algarve para ir assinar com os encarnados ao Seixal: "A minha esposa ficou zangadíssima. Mas pegámos no carro e fomos para Lisboa, fiz os testes médicos e assinei pelo Benfica".