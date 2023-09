Vice do Benfica e as contas da SAD: «É sempre necessário vender jogadores»

Luís Mendes, vice-presidente e administrador da SAD do Benfica, mostrou-se satisfeito após a divulgação do Relatório e Contas de 2022/23, no qual as águias tiveram um resultado líquido positivo de 4,2 milhões de euros . À BTV, o dirigente destacou o "equilíbrio entre a parte económica e a parte desportiva", qualificando-o como "uma simbiose perfeita.""Do ponto de vista económico, é um ano muito bom, e do ponto de vista desportivo, também. Culminou com a conquista do título e com a chegada aos quartos de final da Champions, que foi muito importante", afirmou, com um agradecimento aos adeptos por terem contribuído "grandemente para estes resultados."Com um diferencial positivo de 64 milhões de euros entre vendas e compras, Luís Mendes afirmou que esse resultado permitiu ao Benfica ter "um plantel mais competitivo, apostar mais nas vitórias e ter condições desportivas muito melhores", já que os custos foram "equilibrados."O dirigente também não escondeu a necessidade de continuar a transferir jogadores. "É sempre necessário vender jogadores para equilibrar os plantéis, para criar condições económicas para ser mais competitivo em termos internacionais. Não podemos abstrair-nos desse facto", sublinhou, analisando que "com incremento de vendas, há sempre aumento de resultados, e havendo aumento de resultados, naturalmente, há sempre capacidade de investimento."