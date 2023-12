Vice-presidente do Benfica deixa 'bicada' ao Sporting: «E, sem perdões, pagámos o estádio...»

Em comentário no final do jogo com o Famalicão, que terminou com um triunfo do Benfica por, o vice-presidente dos encarnados Luís Mendes aproveitou para deixar uma 'bicada' ao Sporting sobre o perdão de dívida que o clube teve do Novo Banco e do Millenium bcp por conta dos"Excelente resultado, com um estádio espetacular e completamente cheio. Mais uma vez agradeço aos adeptos, aproveito para lhes desejar um excelente 2024 e, como é evidente, fica sempre bem falarmos deste estádio e do orgulho muito grande de o termos construído e, sem perdões, pagámos o estádio", atirou.