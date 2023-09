'Visitante indigesto' e 'mais prémio do que mérito': a derrota do Benfica na imprensa internacional

A derrota do Benfica diante do Salzburgo na Liga dos Campeões (2-0) teve repercussões na imprensa internacional, que não deixou de manifestar surpresa pelo desaire das águias na Luz."Um início estranho marcado por duas decisões do árbitro a favor do Salzburgo condicionou um jogo que o Benfica, pela quantidade de ocasiões, não merecia perder, mas que deixa a equipa portuguesa no último lugar do grupo ao cabo da primeira jornada da Champions.""O Salzburgo tinha uma sempre complicada visita ao Estádio da Luz - perante um Benfica que a cada época que passa vai-se tornando num rival mais complicado - e retirou mais prémio do que mérito.""O Salzburgo protagonizou esta quarta-feira uma das maiores surpresas da primeira jornada da Champions ao vencer em Lisboa, por 2-0, o Benfica, que se viu condicionado nos primeiros minutos pelo choque de dois penáltis e pela expulsão de António Silva.""Visitante indigesto. (...) Na abertura do Grupo D da Champions, o Salzburg surpreendeu e venceu o Benfica fora de casa por 2-0. Com um jogador a mais desde os 13 minutos de jogo - Antonio Silva foi expulso -, a equipa austríaca viu Konaté falhar um penálti, mas construiu uma vantagem por Simic e Gloukh. Dois brasileiros atuaram pelo Benfica, ambos saídos do banco: Morato e David Neres.""Os touros da Áustria entraram em campo com um onze recheado de jovens e levaram o triunfo. (...) Nicolás Otamendi e Ángel Di María estiveram em jogo e em cima do intervalo 'El Fideo' teve uma claríssima ocasião para executar um canto direto e quase marcar um golo olímpico".