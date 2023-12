Vitória portista apura Benfica para o Mundial de clubes de 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O triunfo do FC Porto sobre o Shakhtar Donetsk confirmou que o Benfica acompanhará os dragões no Mundial de clubes de 2025, a disputar nos EUA entre junho e julho, sendo o primeiro que contará com 32 equipas. Só a presença na prova vale a cada emblema um prémio na ordem dos 50 milhões de euros, verba a que acrescem os bónus pelos resultados obtidos.

No novo modelo do Mundial, a UEFA terá direito a colocar 12 equipas. Quer se aplique o ranking do organismo europeu, quer o sistema pontual da FIFA, é ponto assente que se terá em linha de conta um período de quatro anos. Daí que Portugal tenha duas equipas.

Na edição de 2025 cada país poderá ter um máximo de duas equipas, mas há exceções. O mesmo país terá três vagas caso mais de duas equipas desse mesmo país vençam a Champions no período de quatro anos. Por isso, o Benfica está em vantagem face a Leipzig e Atlético Madrid. Ou seja, pesar de acumularem mais pontos no sistema FIFA, os alemães têm o acesso barrado pelo facto de Bayern Munique e Borussia Dortmund terem pontuações superiores, assim como o At. Madrid em relação a Real Madrid e Barcelona. *