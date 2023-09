Vizela esgota bilhetes para adeptos do Benfica

O Vizela já esgotou os 800 bilhetes destinados a adeptos do Benfica para a bancada nascente. Este setor do estádio tem capacidade para 1.300 lugares, sendo que 500 ingressos foram enviados para o clube da Luz.No total, os encarnados receberam 1.300 ingressos para a partida da 5.ª jornada da Liga Betclic, marcado para sábado. Aos referidos 500, juntam-se 800 para o setor visitante normal. O Benfica iniciou a venda ontem à tarde, para detentores de red pass, mas depressa as águias informaram que os ingressos estavam temporiamente esgotados.Hoje, a partir das 15 horas, a venda é alargada a sócios dos encarnados. O Vizela espera 2.000 adeptos do Benfica, já a contar com a bancada reservada à parceria com o continente, num estádio com capacidade para 6.000 pessoas.