Vlachodimos alvo de processo disciplinar por causa de frase sobre FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira a abertura de um processo disciplinar a Odysseas Vlachodimos, na sequência das palavras proferidas pelo guarda-redes grego do Benfica a propósito do FC Porto , aquando do jogo entre os dois clubes na primeira volta da época passada, que foram exibidas pelas águias no documentário de final de época.Na prática, oinstaurado a 27 de junho, na sequência dessa frase, em processo disciplinar, considerando haver matéria para tal, o que poderá levar a um castigo ao internacional grego ou ao arquivamento daquele.Uma coisa é certa: sabendo que as partes ainda serão ouvidas e que podem ser apresentadas provas, a decisão ainda vai demorar, pelo que o camisola 99 não está impedido de discutir o lugar entre os poste no início da época.Na prática"Instauração de processo disciplinar a Odysseas Vlachodimos e à Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 1 de agosto de 2023, tendo por objeto eventual inobservância de outros deveres e eventual lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros, na sequência da convolação do processo de inquérito n.º 23 – 2022/2023, instaurado em 20.06.2023, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP, e concluído por esta em 23.07.2023.O processo foi enviado, dia 2 de agosto de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução."(notícia atualizada às 17:50)