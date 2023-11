Vlachodimos e a saída do Benfica: «Um incidente no final não vai mudar a imagem que tenho do clube»

Odysseas Vlachodimos deu a primeira grande entrevista depois da saída do Benfica no último mercado de transferências. O agora guarda-redes do Nottingham Forest abordou os momentos passados no clube encarnado bem como a transferência para Inglaterra."Ao fim de cinco anos, senti que era altura de olhar em frente. Pensava que se tivesse a oportunidade de ir para uma liga melhor, queria aproveitá-la e experimentar também essa experiência. Conquistei muito no Benfica, ganhei dois campeonatos e duas Supertaças, tornei-me o guarda-redes estrangeiro mais vezes internacional neste grande clube. Tive o maior número de jogos sem sofrer golos das últimas décadas, chegámos duas vezes aos quartos-de-final da Liga dos Campeões", começou por explicar na entrevista ao jornal grego 'Gazzetta'.E prosseguiu: "No entanto, tive a sensação de que tínhamos chegado a um ponto em que eu tinha dado ao clube tudo o que podia dar e, simultaneamente, ele tinha-me dado tudo o que tinha. Por isso, quando surgiu a proposta da Premier League, senti que queria mesmo dar esse passo".Questionado sobre se guarda ressentimentos em relação à saída atribulada do Benfica, o guarda-redes foi claro: "Não. Os cinco anos que vivi lá foram fantásticos. Um incidente no final não vai mudar a imagem que tenho do Benfica. O clube ajudou-me muito na minha carreira. Joguei os meus primeiros jogos europeus, ganhei títulos. Fez de mim o guarda-redes que sou hoje. Terei sempre o Benfica no meu coração, verei sempre os seus jogos. Desejo que continuem na senda do sucesso".Na mesma entrevista, Vlachodimos confessou que esteve perto de deixar o clube encarnado em 2022: "De facto, estive perto de deixar o Benfica e ir para o Ajax. A transferência acabou por não se concretizar porque o Benfica disse ‘não’. Depois, confessou que o Manchester United esteve realmente interessado na sua contratação.