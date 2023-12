Vlachodimos fala do sucessor no Benfica e esconde conversa com Schmidt: «Fica entre nós»

Antes de ser transferido para o Nottingham Forest, Vlachodimos discutiu com Roger Schmidt na manhã do encontro com o Estrela da Amadora, ao saber que não seria títular. Mas ao podcast 'Final Cut', da Sports Tailors, não abriu o jogo. "É uma conversa que fica entre nós. Penso que assim é que deve ser", explica.O internacional grego, de 29 anos, fala ainda do seu sucessor na baliza das águias. "Estou muito feliz com o Trubin", vinca Vlachodimos.Na conferência de imprensa de lançamento do jogo com os tricolores, Schmidt havia dito que Vlachodimos errara na partida do Bessa, onde o Benfica começou o campeonato a perder (2-3).Desagradado com as palavras de quem lidera, o agora jogador do Nottingham confrontou-o no treino, ficando fora da convocatória, como o nosso jornal revelou na altura. Samuel Soares acabou por ser titular, ao passo que Trubin sentou-se no banco. O internacional grego nunca mais jogou.