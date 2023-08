Vlachodimos insultado nas redes sociais

Foram vários os comentários ofensivos que Vlachodimos recebeu durante o dia de ontem, numa publicação que o guardião grego tinha partilhado no dia 10 de agosto. "Deixa o clube já. És péssimo. Três remates, três golos", podia ler-se num comentário, enquanto outro seguidor escreveu "fora do meu clube".

Este foi o efeito da derrota do Benfica no terreno do Boavista, por 3-2, ainda que vários benfiquistas tenham deixado mensagens de apoio a o grego. "Foste crucial nos últimos anos a ajudar a equipa a atingir os objetivos e os verdadeiros adeptos do Benfica não esquecem isso. Tenho a certeza de que continuarás a ser o guardião número 1. Não deixes que pessoas nervosas te atirem para baixo", reagiu um adepto no Twitter de Vlachodimos.