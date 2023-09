Vlachodimos no adeus ao Benfica: «As palavras são poucas para descrever o que sinto após cinco anos»

Odysseas Vlachodimos recorreu às redes sociais para dirigir algumas palavras aos benfiquistas após ver ser oficializado a sua transferência para os ingleses do Nottingham Forest. "Benfiquistas, as palavras são poucas para conseguir descrever o que sinto após cinco anos a representar o Sport Lisboa e Benfica. Foram 225 jogos, quatro títulos, muitas alegrias, também tristezas, mas sempre total dedicação e empenho em defesa do Sport Lisboa e Benfica", começou por escrever o guarda-redes internacional grego, em publicação no Instagram.

"Quero agradecer muito, em especial a todos os que foram meus colegas de equipa, a todos os que nos acompanhavam no dia a dia, e ainda mais ao Universo Benfiquista, presente em todo o lado e que sempre me encheram de amor e carinho. Desejo toda a sorte ao Sport Lisboa e Benfica. Para sempre um de vós", acrescentou, antes de partilhar a seguinte frase: "Não chore porque acabou. Sorria porque aconteceu."