Vlachodimos revela os melhores amigos que fez no Benfica: «O clube é uma família»

Vlachodimos passou cinco temporadas na Luz, um clube que diz ser como uma família, mas não teve problemas em eleger aqueles que foram os grandes amigos que fez no Benfica."Dava-me muito bem com o Seferovic, com o Svilar. Na última época, dava-me muito bem com o Musa e com o Ristic. Mas com todos. O clube é uma família, entre jogadores, mas também com todas as pessoas em torno do cluibe, que trabalham todos os dias para nós. Os fisioterapeutas, a equipa de comunicação, o diretor-desportivo, o presidente, estão lá todos os dias e preocupam-se contigo", explicou ao podcast 'Final Cut', o agora guardião do Nottingham Forest.O internacional grego recordou também a mudança do Panathinaikos para o emblema lisboeta e como essa foi uma decisão fácil: "Tinha o interesse de um grande clube europeu", apontou, antes de explicar as primeiras sensações que teve quando chegou a Portugal."Quando vi o estádio, o centro de treinos, como funciona o clube, as pessoas em torno do clube... As pessoas estão lá para tudo, quando chegas e vês o Estádio da Luz no avião, quando vês o centro de treinos, dizes UAU. Conheci tantas pessoas, tenho tantos amigos na zona de Lisboa, tive um tempo muito bom no Benfica", atirou Vlachodimos.