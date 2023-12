Vlachodimos revela segredo da última época no Benfica: «Foi estarmos todos muito unidos»

Vlachodimos deixou a Luz, depois de uma época em que se sagrou campeão nacional e em que os encarnados chegaram aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. E não tem dúvidas do segredo de uma época tão bem sucedida. "Foi estarmos todos unidos"."Sabíamos o que cada jogador ao nosso lado ia fazer. Acreditávamos na nossa força, que podíamos dar a volta a qualquer jogo. Acho que perdemos isso nos anos anteriores. Na última época, mesmo que sofressemos um golo, sabíamos que podíamos dar a volta. É apenas começar, andar e continuar. Se coisas boas acontecem, tu estás sempre feliz, queres treinar mais, vês que é um sucesso. E também a atmosfera no grupo é óptima", apontou Vlachodimos, podcast 'Final Cut', da Sports Tailors, garantindo que o grupo nunca duvidou que seria campeão, apesar das derrotas com o FC Porto e o Chaves: "Nunca tive essa sensação na época passada. E acho que ninguém da equipa tinha. Nós falámos [depois dessas derrotas], claro, uns com os outros, mas falámos sempre que não perderíamos o título. Isso era impossível. Não estava na nossa mente".Vlachodimos revelou ainda aquele que foi a grande referência que teve na baliza: "O Edwin Van der Sar. Era para mim o melhor, naquela altura".