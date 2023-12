Vlachodimos sem ressentimentos: «Vou ser sempre grato ao Benfica»

Odysseas Vlachodimos garante que não guarda mágoas do Benfica, apesar da saída atribulada. "Vou ser sempre grato ao Benfica", confessa o internacional grego, em entrevista ao podcast 'Final Cut', da Sports Tailors', que vai divulgado na íntegra esta noite.Guarda-redes estrangeiro com mais jogos de águia ao peito (225), Vlachodimos completou cinco temporadas no Benfica e ainda alinhou em mais dois jogos desta, ates de uma discussão que no dia do jogo com o Estrela da Amadora, que o afastou da convocatória. Acabaria por rumar ao Nottingham Forest, onde agora é treinado do Nuno Espírito Santo."O que posso dizer é que nos cinco anos que estive no Benfica senti-me mais do que feliz, senti-me em casa. O Benfica estará sempre no meu coração", deixou ainda claro, considerando o treinador português a "pessoar certa" para levar o Forest para o lugares cimeiros da classificação."Só quero lembrar-me das coisas boas no Benfica, porque só aconteceram coisas boas nesses cinco anos. Tivemos momentos altos e baixos, como em todo o lado, mas se olhar para trás vejo que foi um tempo maravilhoso. Benfica e Lisboa estarão sempre no meu coração. Os meus dois filhos nasceram em Lisboa, têm passaportes portugueses. Vou lembrar-me sempre do Benfica e estarei sempre grato por tudo", rematou.