Vlachodimos será jogador do Nottingham e viaja às 13 horas para Inglaterra

Vlachodimos está prestes a ser reforço do Nottingham Forest. Record sabe que o guarda-redes do Benfica viajará às 13 horas, a partir de Tires, para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato.O guarda-redes já tinha dado o sim ao clube inglês, pelo que faltava acertar apenas alguns pormenores entre os dois clubes. O internacional grego, de 29 anos, sairá num negócio que renderá à volta de 9 milhões de euros aos cofres dos encarnados.Depois de perder o lugar para Samuel Soares e da discussão com Roger Schmidt, além da chegada de Trubin, o grego tinha perdido estatuto e ruma a Inglaterra com expectativas de ser titular.