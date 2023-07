O voo do Benfica partiu para Birmingham com quase duas horas de atraso em relação ao previsto. O começo da viagem estava agendado para as 21h35 mas apenas teve início às 23h20, devido a problemas relacionados com a babagem. Assim, a comitiva encarnada deverá chegar à casa das seleções inglesas apenas por volta das 03h00.Recorde-se que os campeões nacionais farão um estágio em solo britânico, mais concretamente no St. George's Park, até dia 15. Pelo meio, na quarta-feira, o Benfica tem o primeiro teste de pré-temporada frente ao Southampton, marcado para as 15 horas.Roger Schmidt levou de Lisboa um total de 31 jogadores para estágio.