Wolverhampton justifica empréstimo de Guedes ao Benfica: minutos de jogo e... poupança nos salários

Depois de oao Benfica se ter tornado oficial, Matt Hobbs, diretor-desportivo do Wolverhampton, abordou a situação de Gonçalo Guedes. Para o dirigente, no seio da decisão está o facto de o internacional português necessitar de "minutos"."Depois do período difícil que o Gonçalo teve com a lesão, é importante para ele jogar o máximo de minutos possível, num ambiente que conhece bem, num clube que o conhece bem - foram uma grande parte da sua recuperação, por isso é uma mudança que faz sentido", sustentou, aos meios do clube, acrescentando: "Tínhamos de ter a certeza de que ele ia jogar o suficiente e, com todas as competições em que o Benfica participa, ele vai jogar muitos jogos. Foi pai pela primeira vez e tem lá um filho, por isso vai estar feliz fora do campo, o que lhe vai permitir ter mais rendimento dentro dele."O diretor-desportivo não esconde, todavia, que esta nova cedência também ajuda o Wolves no ponto de vista financeiro. "Além disso, o facto de podermos utilizar o seu salário para complementar outras contratações nesta última semana só pode ser positivo para nós. Liberta dinheiro para ser gasto noutras áreas e dá-lhe a oportunidade de jogar", terminou.