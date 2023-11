Zanetti rendido à Luz antes do jogo com o Benfica: «Espero um ambiente fantástico»

O antigo lateral-direito Javier Zanetti fez toda a carreira na Europa ao serviço do Inter, clube em que agora, aos 50 anos, desempenha as funções de vice-presidente. O internacional argentino representou o emblema italiano no habitual almoço entre as direções dos clubes antes do jogo desta quarta-feira, referente à 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

"Voltar a Portugal e encontrar amigos é sempre bom. Vai ser um jogo de Champions entre dois clubes com tradição e uma grande história nesta competição. Espero um jogo emocionante e agradável. Espero também um ambiente fantástico neste estádio, que é lindo e quando está cheio torna os jogos ainda mais importantes", afirmou Zanetti à BTV.

Do lado do Benfica, coube a Fernando Seara, presidente da mesa da AG, abordar o encontro. "É um jogo fundamental para as expetativas europeias do Benfica. Continuamos a ter expectativas nas provas europeias, mas não na Liga dos Campeões", referiu, elogiando o 'vice' do adversário: "Na minha opinião o Zanetti é um dos dirigentes mais importantes no futebol europeu da atualidade, acompanhando o nosso presidente. Ambos juntam o sentido do futebol com a visão estratégica."