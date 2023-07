Seis jogadores juntam-se aos trabalhos de pré-temporada do Boavista

Os futebolistas Luís Pires, Chidozie, Vincent Sasso, Filipe Ferreira, Masaki Watai e Diego Llorente integraram hoje os trabalhos de pré-época do Boavista, informou o clube da Liga Betclic, que está impedido de inscrever novos jogadores.

No arranque da segunda semana de preparação para 2023/24, esse sexteto reforçou as opções à disposição do treinador Petit, que passou a contar com 32 atletas nos treinos do nono classificado da edição 2022/23 do campeonato, no Estádio do Bessa, no Porto.

Entre as principais novidades surgiram o defesa esquerdo Filipe Ferreira, cuja renovação contratual foi hoje oficializada, após ter terminado o anterior vínculo em junho, e o médio japonês Masaki Watai, que, no sábado, foi emprestado outra vez pelo Tokushima Vortis.

No relvado estiveram ainda o jovem guarda-redes Luís Pires, titular da equipa de sub-19 do Boavista na temporada passada, para além do defesa central internacional nigeriano Chidozie e do avançado espanhol Diego Llorente, que cessaram as respetivas cedências ao vice-campeão croata Hajduk Split e ao Leça, que foi despromovido ao futebol distrital.

Já o defesa central francês Sasso, que tinha falhado a primeira semana de pré-época por razões pessoais, está a debelar uma lesão sofrida no final de 2022/23 e fez trabalho de ginásio, devendo ter pela frente mais duas semanas de reintegração gradual nos treinos.

A estreia oficial do Boavista na nova temporada está agendada para 24 de julho, a partir das 20:15, com a receção à União de Leiria, recém-promovida à Liga Sabseg, em encontro da primeira fase da Taça da Liga, que se vai disputar à porta fechada no Estádio do Bessa.