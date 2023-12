Benfica não 'mexe' com Malheiro, garante Ricardo Paiva: «Tem estado sempre comprometido com o trabalho»

O primeiro teste de Ricardo Paiva como treinador principal da equipa do Boavista não teve o melhor desfecho ( derrota por 1-0 diante do Gil Vicente ). Contudo, o técnico entende que a equipa falhou na concretização diante do Gil Vicente, algo que devia ter sido evitado."Isto não correu bem sobretudo na materialização das oportunidades. Foi uma primeira parte bem disputada e criámos bastantes jogadas de perigo para fazer golo. Aliás, a melhor oportunidade do jogo é nossa, se a bola entra, o jogo teria um sentido diferente. Na segunda parte, os índices físicos caíram um pouco e o golo sofrido é numa infelicidade do [Pedro] Malheiro. Houve uma situação a seguir em que devíamos ter feito golo e não fizémos porque falhámos muito", refletiu o treinador dos axadrezados."O jogador tem estado sempre comprometido com o trabalho, não me posso queixar. Não consegui revelar nenhum condicionamento de uma situação extra-Boavista. No que diz respeito à postura, na formação já se notava isso. O Malheiro já deixava bases de um jogador extraordinário e para crescer, atingindo patamares como está a acontecer.""Ainda não temos qualquer indicação específica. Vai ser reavaliado e só amanhã é que poderemos dar uma resposta mais concreta.""É algo que, de facto, nos prejudica. Mas é a nossa realidade e temos de trabalhar de acordo com isso. Vamos reinventar-nos a nível de plantel, porque temos qualidade nos nossos jogadores, até nos jogadores que estão na formação e podem vir a ser chamados. Isto é algo que acontece em todas as equipas, nós, Boavista, não fugimos à regra e acredito que resolveremos esta questão dentro de portas.""Eu acho que, quando nos referimos ao trabalho com pessoas e jogadores, ao desenvolvimento de competências, não é possível dissociar as questões anímicas das questões técnicas. Existem um conjunto de fatores associados que nos permitem atingir certos valores de rendimento e valores anímicos. O que eu pretendo são resultados positivos e prometo que, nesse aspeto, havemos de dar tudo para que seja possível, tanto eu como os meus jogadores."