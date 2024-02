Boavista multado por Ricardo Paiva dar...instruções

O Boavista foi multado, pelo Conselho de Disciplina, num total de 1.785 euros por uma incidência no encontro com o Chaves, a contar para a 22.ª jornada da Liga Betclic.

Segundo o mapa de castigos revelados pelo organismo, neste quinta-feira, os axadrezados têm o "quadro técnico sem as habilitações mínimas". Ou seja, Ricardo Paiva, que não tem o curso necessário para ser treinador principal e está apenas inscrito como treinador adjunto, não cumpriu as ordens dadas pelos delegados de jogo para se manter junto do banco de suplentes.

"O treinador adjunto Ricardo Paiva, do Boavista FC, esteve ao longo de todo o jogo de forma permanente,em pé a dar instruções para o rectângulo de jogo. Foi solicitado pelo delegado da Liga ao delegado de jogo do Boavista FC, a regularização desta situação. Contudo, a situação manteve-se inalterada durante o resto do jogo", pode ler-s no relatório do delegado da competição descrito no mapa de castigos.

O técnico das panteras também foi multado em 306 euros.