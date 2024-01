Boavista oficializa transferência de Tiago Morais para o Lille: negócio rende 4 milhões de euros

Boavista e Lille oficializaram a transferência de Tiago Morais do clube português para o francês. O extremo, de 20 anos, assinou por quatro épocas e meia pelo emblema comandado por Paulo Fonseca.O negócio rende aos cofres da SAD axadrezada 4 milhões de euros."A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o LOSC Lille, de França, para a cedência a título definitivo do jogador Tiago Morais, que termina assim uma ligação de praticamente uma década ao Clube, tendo participado num total de 42 jogos pela equipa principal.O Boavista FC deseja as maiores felicidades a Tiago Morais nesta sua nova aventura profissional, reconhecendo que esteve perante um atleta que soube, ao serviço das mais variadas equipas da formação ou no plantel principal, o significado de envergar a camisola desta Instituição centenária.Para sempre um de nós. Obrigado por tudo, Tiago Morais!"