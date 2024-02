Boavista paga multa por incumprimento na entrega de documentos relacionados com o "controlo da execução orçamental"

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF puniu o Boavista com uma multa de 1.275 euros no seguimento de um processo disciplinar que havia sido aberto aos axadrezados. Em causa estava o "eventual incumprimento na entrega de documentação à Liga relacionada com controlo de execução orçamental"."Condena-se a arguida Boavista Futebol Clube, Futebol SAD, pela prática de uma infração disciplinar p. e p. no artigo 71.º, n.º 1 do RDLPFP [Contas do exercício] na sanção de repreensão e, acessoriamente, na sanção de multa no montante de €1.275,00", pode ler-se no comunicado do CD.