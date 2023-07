Bozeník é oficial no Boavista até 2026

View this post on Instagram A post shared by Boavista Futebol Clube (@boavistafutebolclube)

O Boavista oficializou esta terça-feira a contratação a título definitivo de Robert Bozenik com um vínculo válido até 2026. Os números da operação não foram revelados, na certeza que os axadrezados vão pagar uma verba inferior a um milhão de euros pelos direitos do avançado eslovaco.Recorde-se que na época passada Bozeník representou o emblema do Bessa a título de empréstimo dos holandeses do Feyenoord. A cedência contemplava uma cláusula de opção de compra de 2,5 milhões de euros. Verba essa que os axadrezados conseguiram negociar, sendo certo que os holandeses, tal como o previsto, ficarão com uma percentagem significativa numa futura venda."Aqui sinto-me em casa. Sinto que faço parte desta família. As pessoas acreditam em mim e é importante, nesta fase da minha carreira, receber todo este apoio e carinho", começou por referir Bozeník, que já trabalhou às ordens de Petit: "Na época passada dei sempre o máximo e dei o meu contributo à equipa sempre que fui chamado ao jogo. Sinto que fui uma parte importante do nosso sucesso, até porque tratei de ser sempre um bom companheiro e soube esperar pelas minhas oportunidades. Obviamente que este ano quero jogar mais, mas o mais importante será sempre o coletivo", afirmou o avançado eslovaco ao site oficial do emblema axadrezado.