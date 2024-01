Bozeník está de saída do Boavista e despediu-se no relvado do Bessa

Robert Bozeník está de saída do Boavista e despediu-se dos adeptos axadrezados ao abandonar o relvado do Estádio do Bessa, logo após a partida diante do Portimonense. Segundo apurou, a transferência do avançado eslovaco é inevitável, com o Sevilha a ser o destino mais provável, ainda que Lille e Verona estejam também na corrida pelo jogador.De acordo com o que foi possível saber, o emblema espanhol ofereceu 4 M€ ao Boavista por Bozeník, mais um em objetivos, menos do que os dois concorrentes. Ainda assim, a escolha do eslovaco terá, ao que tudo indica, recaído sobre os andaluzes.Com a saída acertada, o avançado aproveitou a partida diante do Portimonense para um último adeus ao Bessa. Ao sair do terreno de jogo, Bozeník agradeceu o apoio dos adeptos e bateu no emblema antes de entrar no túnel de acesso aos balneários.