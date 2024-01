Bozeník na rota do Sevilha

Bozeník, avançado do Boavista, continua a ser um alvo apetecível neste mercado de inverno e, ontem, foi associado ao Sevilha. Informações veiculadas em órgãos de comunicação espanhóis, como 'Marca', 'As' ou 'El Desmarque' indicam que o avançado eslovaco estará perto de juntar-se ao conjunto da Andaluzia, possivelmente a título de empréstimo. O interesse dos andaluzes já era conhecido, sendo que também está na mira do Hellas Verona, já foi associado ao Hoffenheim e está referenciado no FC Porto. Em julho de 2023, Bozeník assinou em definitivo pelo Boavista, por menos de 1 milhão de euros.