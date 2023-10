Claque Panteras Negras e os confrontos no jogo com o Sporting: «Canalha que pensa que são hooligans»

A claque do Boavista, Panteras Negras, publicou na sua página no Facebook um vídeo alegadamente da noite desta segunda-feira, por altura da receção dos axadrezados ao Sporting, para a 9.ª jornada da Liga Betclic, onde se vê um indivíduo a ser agredido um grupo de cerca de 10 elementos. É ainda percetível que um homem do grupo, alegadamente formado por adeptos do Sporting, atira uma tocha na direção do adepto caído no chão.Ao vídeo, a claque junta também uma mensagem na qual informa que o adepto agredido não partence ao grupo, lamentando ainda assim o ocorrido."É com enorme pesar que a claque Panteras Negras vê atitudes cobardes como esta acontecerem. É uma vergonha para os verdadeiros ultras verem isto. No tempo dos homens, homens, não havia cobardias destas, canalha que pensa que são hoolligans e nada mais são do que uns falsos ultras. Vem a claque Panteras Negras mostrar total solidariedade com o rapaz agredido, apesar de não ser um dos nossos poderia muito bem ser um filho nosso a caminho de casa e levar com estes cobardes pelo caminho. Ser ultra não é isto, a palavra ultra por tantos proclamada mas por muitos poucos vivida, não é isto. Cobardes", publicaram.Segundoapurou junto de fonte do Comando Metropolitano do Porto, o episódio no qual um indíviduo foi agredido por um grupo de adeptos adversários foi registado, estando agora a PSP a proceder à investigação do caso.