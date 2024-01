Comandante das forças de segurança viu pirete de De Santis aos adeptos do Vizela e jogador acabou... suspenso

O CD da FPF divulgou esta tarde o mapa de castigos e Jeriel De Santis surge com um jogo de suspensão e 490 euros de multa. O avançado venezuelano do Boavista está assim fora das opções de Ricardo Paiva para o jogo deste domingo, frente ao Portimonense.

O castigo só agora foi conhecido porque, segundo dita o comunicado do CD, "durante a reunião de segurança no final do jogo" em Vizela, dia 14 da jornada 17 da Liga, "foi reportado pelo comandante das forças de segurança, que ao minuto 40 da primeira parte, após o golo da equipa visitante, o jogador suplente número 27 (DeSantis), fez um pirete para os adeptos", sendo que "tal facto não foi visualizado pelos delegados da Liga"

Daí que este facto teve de ser obviamente confirmado e Jeriel De Santis ainda esteve na ficha do jogo seguinte, no Estádio da Luz, dia 19, frente ao Benfica, acabando por não sair do banco de suplentes.

"Cerca do minuto 40 do jogo, e após o segundo golo da equipa do Boavista FC, um dos jogadores suplentes do Boavista FC, identificado na ficha de jogo como n.º 27 de nome De Santis, ao regressar ao seu banco, reagiu aos comentários e vários impropérios que os adeptos do FC Vizela (...) executando um gesto comumente designado de pirete (dedo médio levantado e os restantes dedos da mão recolhidos) na direção dos adeptos ali sentados. O Jogador em causa agarrou-se com ambas as mãos à pala de vidro do banco suplementar, levantando ao mesmo tempo o dedo médio da mão direita (visível na camara 23 do sistema de CCTV),(...)" - Conforme descrito no Relatório do Delegado da LPFP e no Relatório de Policiamento Desportivo.