Diego Llorente volta a ser emprestado pelo Boavista ao El Ejido

O avançado Diego Llorente, que esteve inserido nas primeiras três semanas de pré-temporada do Boavista, vai regressar a título de empréstimo ao El Ejido, do quarto escalão espanhol, revelou esta sexta-feira o clube da Liga Betclic.

Numa nota publicada através do seu site oficial, as panteras dão conta do destino do dianteiro, de 21 anos, que possui nacionalidade espanhola e dominicana e já tinha alinhado pelos andaluzes na primeira metade de 2021/22, num total de seis jogos.

Diego Llorente acabaria por ser emprestado a meio dessa temporada aos espanhóis do Berja, para, em 2022/23, rumar em moldes similares ao Leça, que foi despromovido do Campeonato de Portugal, quarta divisão nacional, para os escalões distritais portuenses.