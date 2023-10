Escola axadrezada no pódio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Tiago Morais, promessa de 20 anos que recentemente arrecadou o estatuto de internacional sub-21 português, foi eleito pelo Sindicato dos Jogadores como o melhor jovem da Liga Betclic com 21,01% dos votos. O prémio é relativo aos meses de agosto e setembro, período durante o qual o extremo apontou quatro golos no campeonato.

A distinção, contudo, não se resume a Tiago Morais, uma vez que o lateral Pedro Malheiro ficou na segunda posição com 12,72% dos votos e o guardião João Gonçalves arrecadou o terceiro posto da votação com 10,71% das votações.

Contas feitas, a formação do Boavista arrecadou o pódio inteiro dos prémios do Sindicato dos Jogadores relativos aos jovens jogadores, pelo que as distinções também chegam ao Bessa em jeito de medalha para o trabalho que está a ser desenvolvido na escola axadrezada .

Recorde-se que Tiago Morais integrou as camadas jovens axadrezada apenas com 11 anos, ao passo que Pedro Malheiro, de 22 anos, está no Bessa desde os 16 anos e João Gonçalves , de 22 anos, também vestiu camisola axadrezada aos 16 anos.

De salientar ainda que este trajeto de afirmação que a juventude axadrezada está a arrecadar no nosso principal escalão mediante a orientação de Petit também contempla mais nomes na gaveta.

Todavia, esta rampa de lançamento acelerado não pode ser dissociada das contingências financeiras que o Boavista atravessa, nem do consequente impedimento de inscrever novos jogadores que marcou o último defeso. Obstáculos, ainda assim, sem reflexos na gestão de Petit, que tem gerado muito rendimento com um misto experiência e muitas promessas em maturação à procura de espaço de afirmação.

Nova fornada

A aposta na formação do Bessa não se resume a Tiago Morais, Pedro Malheiro e João Gonçalves uma vez que não falta matéria prima no plantel profissional, já que Petit ainda está à procura do melhor momento para potenciar os defesas Dabó e Gonçalo Almeida, bem como os médios Joel Silva, Marco Ribeiro e Berna Conceição, para lá dos avançados Jeriel de Santis, Tiago Machado, Luís Santos, Berna e Martim Tavares.