Filipe Ferreira vai renovar com o Boavista, apurou. O lateral-esquerdo terminou em junho o vínculo anterior com os axadrezados, mas as duas partes já acordaram prolongar a ligação por mais uma época.Aos 32 anos e após uma temporada em que realizou apenas seis jogos, Filipe Ferreira é visto como solução para a saída de Ricardo Mangas para o Vitória e para o facto de Bruno Onyemaechi estar a ser alvo de forte cobiça. O experiente defesa oferece estabilidade ao sector e assegura a transição para o caso de Petit perder os dois laterais mais utilizados em 2022/23.Com a renovação, Filipe Ferreira vai para a sua terceira época no Boavista.