Jorge Couto: «É um ponto muito saboroso, do acreditar do início ao fim»

Depois de cinco jogos a perder, o Boavista colocou um pequeno travão no mau momento, ao empatar a um golo diante do V. Guimarães . A vitória não surgiu, é certo, mas para Jorge Couto o empate é algo positivo."É um ponto muito saboroso, do acreditar do início ao fim. Fomos premiados com o golo do empate, que é justo, porque fizemos um bom jogo. Fomos uma equipa competitiva. Uma 1.ª parte equilibrada, onde o V. Guimarães criou perigo essencialmente na bola parada e depois uma 2.ª parte em que fomos melhores na partida. Conseguimos chegar algumas vezes à baliza adversária, com alguma falta de discernimento no momento da finalização. Tivemos uma clara oportunidade pelo Robert, acreditamos até ao fim e fomos premiados no fim por essa vontade e atitude, que tem de ser atitude que nos tem de caracterizar", começou por dizer.Jorge Couto abordou ainda o pós saída de Petit. "Não foi uma semana fácil. Foi pouco tempo de trabalho. Não se alterou muita coisa. Foi dar motivação e confiança aos jogadores. Já estávamos há alguns jogos sem pontuar e é normal a confiança baixar um pouco. Deixo uma palavra de gratidão ao Petit. É um boavisteiro, foi um excelente profissional ao longo destes dois anos, teve uma atitude excelente a todos os níveis. Estaremos a torcer por ele, onde quer que ela venha a estar, assim como ele estará a torcer por nós. Neste momento é transitório. No futuro, a direção decidirá o que é melhor para o clube."