Jorge Couto: «Vendemos cara a derrota»

Apesar da derrota diante do Benfica , o treinador adjunto do Boavista deixou elogios à atitude dos jogadores na partida da Luz e considerou que, de início a fim, os axadrezados estiveram vivos no jogo."Fizemos um bom jogo, é de enaltecer o trabalho dos nossos jogadores. Sabíamos das dificuldades do jogo, mas penso que de início a fim tivemos uma excelente atitude. A primeira parte foi de um algum equilíbrio. O Benfica chegou mais, mas sem criar grandes situações. Nós, com personalidade, sempre a tentar sair e jogar. Não conseguimos chegar tantas vezes na primeira parte. Na segunda, com o passar do jogo, abriu-se mais espaço e chegámos mais vezes. A primeira oportunidade da segunda parte é nossa. Estivemos muito bem, continuámos a tentar. O Benfica marca com alguma felicidade, mas continuámos no jogo. O Benfica marcou no nosso melhor momento, diria. Tentámos chegar ao golo e acabámos por sofrer numa transição. Vendemos cara a derrota e os nossos jogadores estão de parabéns pelo trabalho", disse Jorge Couto, à BTV.Jorge Couto assume que a estratégia passava por uma boa organização defensiva e aposta nas transições. "O Benfica é uma equipa que tem jogadores de grande qualidade. Apostámos numa boa organização defensiva, compromisso e com jogadores solidários, a dar tudo o que tinham. Fechámos bem. Não permitimos grandes ocasiões. Não conseguimos sair tanto na primeira parte, mas fomos crescendo ao longo do jogo, sempre bom atitude e personalidade", finalizou.