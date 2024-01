Luís Santos resgata rotina

O extremo Luís Santos está a cumprir a sua 3ª temporada consecutiva no Boavista, mas, esta época, só realizou o primeiro jogo a titular em Vizela e no papel de defesa direito. Solução de recurso de Ricardo Paiva em função da indisponibilidade física de Pedro Malheiro e Salvador Agra , dupla que continua a trabalhar à parte do plantel devido a lesão. Assim, é elevada a probabilidade de Luís Santos voltar a merecer a confiança do seu técnico para desempenhar as mesmas funções na visita ao Estádio da Luz.

De notar que, apesar de Luís Santos ter habitualmente uma missão mais ofensiva, o papel de ala também não foi uma novidade, visto que na era Petit o extremo chegou a ser utilizado como lateral direito numa linha de quatro defesas, como aconteceu no jogo da Allianz Cup, disputado frente à B SAD, em 2022. * P.M.