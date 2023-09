Makouta eleito o médio do mês da Liga

Gaius Makouta, médio do do Boavista e internacional pelo Congo, é o primeiro vencedor do Prémio VITO Médio do Mês Liga Portugal Betclic na época 2023-24, conforme anunciou a Liga Portugal.O médio de 26 anos teve a maioria dos votos dos treinadores, somando 21,43% dos votos, sendo que os restantes lugares do pódio foram para João Marques, médio do Estoril, que recolheu 18,25%, e João Neves, do Benfica, que teve 8,73%.Em agosto, registe-se, Makouta foi titular nos três jogos realizados pelo Boavista, contribuindo para as vitórias sobre Benfica e Portimonense, bem como para o empate ante o Casa Pia, no Bessa.