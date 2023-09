Makouta jogou em Marraquexe dois dias depois do terramoto

Makouta esteve nos últimos dias a viver momentos que jamais imaginaria, uma vez que o médio do Boavista jogou no último domingo no Grande Estádio de Marraquexe, dois dias depois do terramoto que teve precisamente o seu epicentro a cerca de 70 quilómetros da cidade marroquina e que, segundo os últimos dados oficiais, já conta com 2.900 mortos e 5.500 feridos. Makouta jogou pelo Congo num jogo frente à Gâmbia e marcou um golo no 2-2 final.