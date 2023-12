Petit e o namoro entre o Benfica e Pedro Malheiro: «O que sei é que é jogador do Boavista»

Pedro Malheiro é um dos nomes que interessa ao Benfica. O lateral-direito do Boavista está no radar das águias, mas esse é um fator que não preocupa Petit."É um ativo do clube. Ele e outros jogadores estão a ser cobiçados, é sinal de que o coletivo está a funcionar. O que sei é que é jogador do Boavista", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca.