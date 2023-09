Petit eleito o treinador do mês de agosto da Liga Betclic

Petit (Bovista) foi esta quinta-feira eleito o melhor treinador do mês de agosto da Liga Betclic, numa votação promovida pelo organismo.Numa votação em que participaram os treinadores principais da competição, Petit reuniu 45,24% dos votos, superando, assim, Rúben Amorim (Sporting CP) e João Pedro Sousa (FC Famalicão), que reuniram, respetivamente, 14,29% e 8,73% das escolhas.Durante o período em avaliação, os axadrezados conquistaram duas vitórias (Benfica por 3-2 e Portimonense por 4-1) e um empate (1-1 frente ao Casa Pia), com um registo de oito golos marcados e quatro sofridos.À quarta jornada, o Boavista é líder do campeonato, partilhando os mesmos dez pontos que o Sporting e FC Porto e com um registo de 10 golos marcados e 5 sofridos.