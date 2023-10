Petit: «Temos visto o Moreirense a praticar bom futebol e a perder jogos pela margem mínima»

Petit assumiu uma entrada em falso da sua equipa na partida desta sexta-feira frente ao Moreirense (), na abertura da 8.ª jornada da Liga Portugal Betclic. Em declarações no final do encontro, o treinador dos axadrezados salientou a boa temporada que os cónegos têm feito no campeonato, relembrando as derrotas pela margem mínima contra FC Porto e Sp. Braga, mas sublinhou que os seus jogadores poderiam "ter levado os três pontos" para casa."Ia ser um jogo difícil, com contra uma equipa bem trabalhada, a nível defensivo e ofensivo, com uma base que vinha da época passada. Temos visto o Moreirense a praticar bom futebol e a perder jogos pela margem mínima contra o FC Porto [2-1] e o Sporting de Braga [3-2]. Era um jogo difícil. Não entrámos bem. O Moreirense foi mais intenso e pressionou-nos. Tivemos algumas falhas, mas chegámos ao golo. Aos poucos começámos a encontrar-nos. A vantagem foi curta. O Moreirense não baixa com os três [jogadores] da frente para criar perigo na transição e marcou num lance assim. Depois tivemos um lance para marcar [o 2-1] pelo Robert Bozeník e o Moreirense teve um remate que o João [Gonçalves] defendeu. Não foi um jogo com muitas oportunidades na primeira parte. Na segunda, também não. Temos as duas oportunidades flagrantes pelo Robert [Bozeník]. Poderíamos ter levado os três pontos. Foi um jogo muito equilibrado, mas tivemos as oportunidades mais flagrantes. Defrontámos um bom adversário", começou por dizer o técnico."O Makouta, antes de vir para Portugal, jogou na Bulgária naquela posição [ala esquerdo]. Gosta de vir para dentro, de rodar e acelerar o jogo. É um jogador diferente do [Tiago] Morais e do Salvador [Agra], mas temos de ajustar o onze. Fez aquilo que lhe foi pedido. O Berna [Conceição] tem vindo a evoluir, a trabalhar. É um jogador agressivo e intenso. Quisemos refrescar aquele lado para ajudar o Salvador numa posição que não é a dele [a de lateral direito]. Coloquei o Luís [Santos] porque é forte no um para um e o Martim [Tavares] em vez do Robert para refrescar o ataque. Nunca lamentamos as ausências.""O Robert [Bozeník] não resolve todos os jogos. Teve um bom início de campeonato. Os avançados vivem dessa confiança. Tirando os candidatos ao título, um avançado com 13 ou 14 golos numa outra equipa faz uma boa época", terminou.