Plantel do Boavista quer solução para salários em atraso e reúne-se com Vítor Murta

Os jogadores do Boavista estiveram reunidos com o presidente Vítor Murta, esta quarta-feira, com a intenção de perceber como será resolvida a questão dos salários em atraso. No dia a seguir à Liga Portugal confirmar que o emblema axadrezado foi um dos três clubes que falhou o controlo salarial, o plantel pediu a presença do líder máximo no balneário e deu voz à insatisfação perante mais um episódio de incumprimento.Sem receber desde setembro, o último mês em que o vencimento foi liquidado, os jogadores do Boavista deixaram bem claro o cansaço pelo acumular de problemas, bem como o entendimento de que a situação está a tornar-se insustentável. Perante a contestação do plantel, Vítor Murta ter-se-á comprometido a resolver a situação o mais rapidamente possível, algo que não convenceu o grupo de trabalho.Esta quarta-feira, de resto, havia treino agendado para a parte da tarde, mas há informações contraditórias quanto à realização do mesmo. Fonte da SAD, porém, garantiu aque o mesmo teve lugar nos moldes previstos.