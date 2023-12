Presidente do Boavista admite negociações com o Benfica por Pedro Malheiro e fala em "valor correto"

Pedro Malheiro é um dos nomes que interessa ao Benfica para reforçar a lateral direita. O presidente do Boavista, Vítor Murta, admitiu que existem negociações com os encarnados."Penso que este ano, independentemente de os nossos jogadores poderem sair em janeiro ou no final da época, poderemos novamente ter uma situação financeira mais sustentável. Vocês certamente viram nas notícias a situação do Malheiro, do Bozeník, Chidozie, temos uma quantidade de jogadores que estão a ser apreciados e valorizados e que o mercado está em cima deles (...). Se olharmos para o plantel principal vamos ver que temos muito dinheiro em ativos. Temos é de os saber vender. Estamos a discutir com o Benfica o valor que nós entendemos que é o valor correto, mas se ele não for para o Benfica não vai", afirmou o presidente do Boavista no 'Podcast Axadrezado-Especial de Natal'.Tal como Record já avançara esta segunda-feira, as negociações entre Benfica e Boavista por Pedro Malheiro estão bem encaminhadas, mas o acordo ainda não está fechado porque está por definir a forma de pagamento