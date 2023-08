RC Lens entra na corrida por Bruno Onyemaechi

O RC Lens é o mais recente clube a entrar na corrida por Bruno Onyemaechi, lateral-esquerdo do Boavista. O emblema gaulês está atento à situação do nigeriano e pode chegar aos 3,5 milhões de euros para tentar convencer a SAD dos axadrezados, de acordo com Marc Mechenoua, jornalista do 'Le Parisien'.No entanto, este valor pode ser insuficiente, uma vez que as panteras têm sempre apontado aos cinco milhões de euros para abrir mão do defesa, mas também porque Petit, técnico do Boavista, quer evitar novas saídas até ao fecho do mercado.Tal como Record adiantou em tempo oportuno, o treinador sente que a equipa está no limite de opções e entende que perder mais ativos deixaria o grupo fragilizado para enfrentar uma temporada que se adivinha longa.De recordar que os axadrezados viram sair do plantel cinco habituais titulares de 2022/23, facto que levou Petit a fazer um pedido interno para que não houvesse mais vendas.