Notícia Record: Recusados 2 milhões de euros do Trabzonspor por Makouta

O Trabzonspor ofereceu 2 milhões de euros ao Boavista para contratar Makouta, mas a SAD axadrezada recusou qualquer tipo de conversas, apurou. Esta não foi a primeira abordagem do emblema turco pelo médio, que vai entrar no último ano de contrato com as panteras.De recordar que Boavista e Sp. Braga partilham o passe de Makouta, sendo que uma eventual venda por 2 milhões de euros renderia 1 milhão a cada clube.Apesar de estar a viver a atravessar um momento delicado a nível financeiro, a SAD axadrezada mantém-se firme na vontade de manter as principais figuras do plantel, correspondendo ao, que não admite perder mais jogadores porque já viu sair cinco titulares de 2022/23.Além de Makouta, também Chidozie e Bruno Onyemaechi têm sido apontados à saída, tratando-se de três dos elementos mais valiosos do plantel.